Así funciona el plan para recuperar cascos históricos en las ciudades gallegas

Madera, granito y suelos radiantes: el camino para rehabilitar en Ferrol Vello B. Antón

Más de 31 millones de euros

La apuesta del Gobierno gallego por no seguir ampliando la huella urbana y optar por la rehabilitación ha tenido un coste hasta el momento de 31,4 millones de euros, una cifra en la que no se cuentan las últimas operaciones de compra que se están tramitando. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tenía presupuestados para este ejercicio 1,5 millones de euros, pero no van a llegar. Un millón estaba reservado para el casco de A Coruña, mientras que Tui y Ribadavia se repartían por igual medio millón de euros. En total se recibieron 18 ofertas —siete inmuebles en A Coruña, seis en la localidad pontevedresa y cinco en la ourensana— y el importe total ya supera los tres millones de euros. Esta cifra es provisional y está siendo valorada por los técnicos del departamento liderado por la conselleira Ángeles Vázquez, que ya ha adelantado su intención de ampliar el presupuesto para aportar la cuantía necesaria y atender a todas las ofertas siempre que sean ajustadas y de interés para rehabilitar.

Los concellos de A Coruña, Ribadavia, Tui y Mondoñedo ya están en la segunda fase

El Rexurbe es un plan con más recorrido que la simple compra y reconversión de inmuebles. Dentro de la Lei gallega de rehabilitación se recoge la figura del Área Rexurbe, que tiene que ser solicitada por los concellos, ya que deben presentar una propuesta delimitando el ámbito en el que se quiere actuar y diseñar de forma detallada una estrategia social, económica, urbanística y arquitectónica que se quiera llevar a cabo para conseguir la recuperación del barrio. Por eso, además de actuaciones de rehabilitación de edificios, se incluyen iniciativas de dinamización social, demográfica y económica, lo que puede implicar a más departamentos autonómicos, además del de Vivenda.