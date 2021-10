Paula Fandiño: «Con Feijoo brindaría con Albariño»

-¿Conocen ya esa singularidad por el mundo?

-Sí, totalmente. Galicia está adquiriendo un reconocimiento a nivel internacional, pero, sobre todo, porque el sector se está profesionalizando aquí cada vez más. Hay mayor superficie de viñedos y bodegas con más capacidad de salir al extranjero y vender por todo el mundo.

PILAR CANICOBA

-Su bisabuelo fue bodeguero, ¿el amor por el vino lo aprendió en casa?

-Creo que esto se lleva en los genes. A mi bisabuelo en realidad no lo conocí, claro, aunque sí me llegó todo lo que me contaban. Pienso que en mi caso venía de serie y luego aflora. Al final todo lo llevamos dentro.