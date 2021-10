Atención psicológica en catástrofes: «Axudamos ás persoas a entender o que é dificilmente entendible»

Con los años, los protocolos de actuación se han ido definiendo y afinando, siendo siempre muy conscientes de que su trabajo es muy distinto al de una intervención terapéutica normal. «É algo un tanto invasivo, porque vas ao domicilio, ou ao tanatorio... E non imos facer un traballo continuado no tempo. Trátase dunha intervención nun momento moi concreto, no que as emocións son moi fortes, case explosivas, aínda que tamén podes ter que facer fronte a un bloqueo emocional. Normalmente estamos dispoñibles para os afectados 48-72 horas. Polo xeral, o punto de corte da nosa intervención está no funeral das vítimas mortais», cuenta Núñez. «O noso labor é axudar ás persoas a entender algo moi dificilmente entendible, a comprender os procesos polos que vai ter que pasar para afrontar ese dó que é inevitable, e máis difícil ante procesos traumáticos. En definitiva, o que facemos é tratar de axudar ás persoas a sacar adiante a súa resiliencia», puntualiza Elixio Domarco.

Todo eso y más tuvieron que poner a prueba en la tragedia del accidente del tren Alvia en Angrois en el año 2013. «Foi moi impactante. Menos mal que daquela xa tiñamos unha infraestrutura moi ben organizada e engraxada», cuentan. Además de atender a las víctimas directas del siniestro y sus familiares, los miembros del GIPCE ofrecieron sesiones a los profesionales que formaron parte del dispositivo. «Os que intervimos nunha emerxencia non somos números. Somos persoas que, por empatía, tamén sufrimos. Eu logo de vinte anos de traballo no grupo gardo na retina imaxes que de vez en cando me veñen á cabeza e que me custa sacar. Todo iso hai que falalo, hai que darlle saída. Senón a catástrofe amplíase, e os que van axudar tamén se converten en vítimas», reflexiona Domarco.