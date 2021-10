Gonzalo Rabuñal, exciclista profesional: «Bici e xardín teñen moito en común»

Rabuñal sobre un cortacésped, con uno de los edificios de Inditex al fondo. VÍTOR MEJUTO

O ano pasado, sorprendía a noticia de que Inditex estaba a plantar un bosque na súa sede central de Arteixo. Hoxe as árbores locen esveltas no medio do polígono de Sabón, e o encargado de mantelas con boa saúde, igual que fai co resto da vexetación do complexo, é o exciclista profesional Gonzalo Rabuñal (Arteixo, 1984). No ano 2009, por exemplo, correu o Giro de Italia ou a Vuelta a España co Xacobeo Galicia, arroupando a Ezequiel Mosquera. Como se pasa diso a ser o rei da desbrozadora, o rego e os fitosanitarios? «Cando deixei o ciclismo traballei nunha tenda de bicis, logo noutra tenda... Pero non acababa de levar ben o horario comercial. E xurdiume a oportunidade de dar un xiro radical e dedicarme á xardinería. Eu crieime sempre nunha casa, así que xa sabía o mínimo, e ao meterme descubrín un mundo que me gusta moito», explica Rabuñal.

Asegura que o coidado das plantas ten máis cousas en común coa bicicleta das que poda parecer. «Igual que no ciclismo, a palabra clave é planificación. No deporte organizabas a temporada seguindo ciclos para ir traballando distintas cousas. E coas plantas, como seres vivos que son, pasa igual: para que estean ben cando toque dar flor, tes que fertilizar en certo momento, podar noutro... E logo, igual que enriba da bici, aquí tes que pelexar coa meteoroloxía», comenta divertido.

Na súa nova vida non abandonou de todo o deporte. Segue a saír na bicicleta un par de veces por semana, ás veces xunto cun compañeiro. E non poucas veces, a carreira remata no bar. «Rimos dicindo que para tomar unha caña e un pincho abonda con se vestir de torero. Cando era profesional, tomarme unha Coca-Cola supoñía tres ou catro horas pedaleando», recorda.