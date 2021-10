El Estado reclamará todos los muebles del pazo de Meirás

José Manuel Pan

«Querida madre. Llegó la hora y hay que marcharse. Mamá, le pido perdón por lo que le he hecho sufrir y tenga resignación. Esto es una consecuencia de la guerra y una vida más no importa nada. Mamá, yo marcho tranquilo porque no he hecho daño a nadie ni he robado ni matado. Por eso mi conciencia va tranquila, ya sabe usted. Soy católico, pero no me confieso para mostrar así mi repulsa por toda esa armadilla que han hecho entre curas y militares. Un abrazo a mis hermanos y mire por mis pequeños, por los cuales tengo el sentimiento deshecho. Quedan sin padre los pobres, y espero que mis hermanos hagan las veces mías con ellos. Mamá, un fuerte abrazo y tenga paciencia. Abrace también a toda la familia en mi nombre y le agradecería mucho que se llevara siempre bien con Dolores. Adiós, mamá, tenga calma, que yo estoy fuerte y no lloro. Adiós de su hijo, Pepe».