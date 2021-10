Pedro Torrijos, divulgador cultural: «Quien va a acabar echando de las ciudades al coche es el propio coche»

—No lo sé y me temo que mi opinión no es lo suficientemente cualificada en este tema. Siempre pongo a Pontevedra como un ejemplo de ciudad amable de tamaño medio, y la realidad es que en las últimas décadas también ha crecido. No tengo claro que el mundo vaya a experimentar una reversión desde la megaurbe a núcleos medianos y mucho menos al rural. Se dan demasiadas respuestas y yo nunca trato la actualidad, porque es muy efímera. En todo caso, si lo que queremos es desprendernos de los coches, hay ciudades medianas que funcionan muy bien sin ellos.

—¿Para cuándo una extensa explicación sobre los años de la especulación urbanística en las ciudades de España?

—Ahí hay muchísimo. El caso es que esto genera un runrún que no me interesa. No busco que la gente se pelee, y lo que pretendo con mis publicaciones es que la gente se divierta. Las redes sociales pueden ser un lugar estupendo si las construyes bien. Para indignarse hay otros muchos lugares.