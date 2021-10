«Os galegos xa non emigran por extrema necesidade, fano por extrema precariedade ou falta de recoñecemento»

—Tamén virá unha catedrática da Universidade de Bergen, en Noruega. Que análise fan no norte?

—Fixo un traballo moi interesante sobre as motivacións da emigración española a Noruega. Vincula todo este proceso recente non só á mobilidade laboral, senón a certas ideas de frustración no país, ao estancamento da propia vida. A busca de motivacións máis aló do emprego.

—O saldo migratorio é positivo dende hai cinco anos. Hai unha emigración invisible?

—Temos un problema endémico coa infraestimación de canta xente marcha. Depende da vontade individual de inscribirse no consulado ou darse de baixa no padrón. A recuperación económica dende o 2014 permitiu reavivar as inmigracións e compensar o feito de que segue a marchar xente. Temos un escenario migratorio complexo no que non é fácil encorsetar análises, require sentarse e analizar.