Costas rechazó sin revisarla una tramitación por estar en gallego: el documento está en castellano

Fuentes de Portos no ocultaban ayer su estupor ante la respuesta del servicio estatal. Por lo visto, es norma de la casa expresar en castellano cualquier tramitación que se dirija a la Administración General del Estado, independientemente de que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas faculte al ente autonómico a hacerlo en gallego, como, sin ir más lejos, sí ha hecho Patrimonio Cultural. Se trata de la misma normativa a la que el funcionario de Costas recurrió a la hora de reclamar que el documento se presentase «en versión castellana, dado el carácter eminentemente técnico de la documentación aportada», con dudosa base, ya que en este caso no existe conflicto alguno en materia lingüística -conviene recordar que la delegación de Costas está en Pontevedra- ni el objeto del procedimiento afecta a ninguna otra comunidad que no sea Galicia.

La lectura insospechada

El trato deparado a la lengua gallega por el servicio provincial, con su afirmación implícita de que no es competente para dar cuenta de un ámbito técnico, ha encontrado su réplica en el portavoz de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados. Antón Gómez Reino considera que se trata de un ataque inadmisible y exige al Ministerio de Transición Ecológica que «normalice» la admisión de documentos redactados en gallego. Habrá que ver qué respuesta suscita esta segunda e insospechada lectura de lo ocurrido, a la vista de que, para colmo de males, el plan de ordenación fue despachado en Costas sin la atención que merece un documento de su rango.