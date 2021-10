Los fondos de cohesión priorizarán el tejido empresarial y la inclusión social

Manuel Varela

Serafín Pazos-Vidal é analista da Unión Europea, fíxoo para varias autonomías españolas e rexións británicas e faino agora para as autoridades locais escocesas. Este galego, doutorado en política comunitaria, acumula preto de vinte anos de experiencia profesional en Bruxelas.

—Ten a Xunta autonomía para decidir sobre eses 3.150 millóns de euros?

—En principio si, a non ser que se adique unha parte ao programa plurirrexional e se destine unha porción a Hacienda, como se fixo no período anterior para toda España coas pemes ou as edusi (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado).