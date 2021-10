«Os fondos europeos son a ferramenta fundamental para o investimento en Galicia estas dúas lexislaturas»

—Que pasa se quedan sen gastar?

—Volven aos contribuintes netos. Sempre existe esa pugna en Europa de que non se devolva e se redistribúa. Hai unha resistencia enorme a debatilo. Na realidade, o que queda sen gastar en fondos estructurais volve a Bruxelas, pero na práctica regresa aos paises contribuintes. Adóitase dicir que España gasta ben e non se perde tanto como noutros territorios. Ás veces o que se fai é darlle a eses cartos un uso que non estaba previsto para que non quede sen gastar. Países como Alemaña ou Italia, con estructuras territoriais parecidas, non presentan os mesmos atrasos que España.