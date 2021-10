Dos aviones que enlazaban Vigo y Madrid tuvieron problemas en el tren de aterrizaje el mismo día

Aeropuerto de Peinador, en Vigo M.MORALEJO

Dos aviones que enlazaban Vigo y Madrid el pasado sábado tuvieron problemas en el tren de aterrizaje. El primero tenía que salir de la capital española y llegar a Vigo en torno a las 21 horas. Cuando ya habían embarcado, los pasajeros fueron avisados por el comandante de que una rueda del tren de aterrizaje estaba desgastada y tenían que cambiar de avión, según relata un viajero, vecino de Vigo. Tras pasar a otra nave emprendieron el vuelo a la ciudad olívica y aterrizaron en Peinador sin incidencias aparentes.

Ese mismo avión se destinó recién llegado a realizar el último vuelo del día entre Vigo y Madrid. Cuando apenas llevaba media hora en el aire fue desviado a Oporto por problemas en el tren de aterrizaje, tal como informó el comandante de la nave.

«Cuando leí la noticia de este desvío a Oporto se me pusieron los pelos de punta, me di cuenta de que era el avión en el que yo había venido de Madrid tras cambiarnos de otro que también tenía problemas en el tren de aterrizaje», comenta C. S., el pasajero vigués que vivió la experiencia. Le preocupa cómo se revisan las ruedas cuando se hace el mantenimiento. «Una rueda no se gasta de un día para otro ni en dos vuelos, nos extrañó mucho cuando nos lo comunicaron, sobre todo, que no se detectase antes y nos lo dijeran cuando ya estábamos subidos en el avión», añade. Viaja con frecuencia a Madrid y tras vivir esta experiencia teme que se repita y que con el covid se haya bajado la guardia en mantenimiento.