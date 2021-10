Demandan al Sergas por la muerte de un lesionado medular al caer de una grúa que lo movía

Hospital de Oza GUSTAVO RIVAS

Los padres de un joven de Valdoviño que falleció en la unidad de lesionados medulares del hospital de Oza (A Coruña) al caer de la grúa con la que lo estaban moviendo ha decidido recurrir a la vía del contencioso-administrativo contra la Xunta por la muerte de su hijo. Lo hacen a raíz de que la Consellería de Sanidade resolviese estimar solo en parte la reclamación patrimonial que habían interpuesto, con una indemnización de 105.240 euros, en lugar de los 175.400 que reclamaban.

En una resolución de junio se comunica a la familia que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, resolvió estimar en parte la citada reclamación patrimonial «ao resultar indubitado o nexo de causalidade entre o falecemento do paciente e o funcionamento do servizo público de saúde». Se añade que, para el cálculo de la indemnización de 105.240 euros concedida «tívose en conta a situación previa do paciente, secundaria ao TCE (traumatismo cranioencefálico) grave» derivado del accidente de moto que sufrió. «Por iso, o dano a indemnizar non é propiamente o falecemento do paciente, senón a incerteza en torno á evolución dos feitos de ter seguido os servizos médicos outra pauta de actuación, pero tendo en conta, en todo caso, que a situación grave do paciente xa por si mesma supón un risco de falecemento de entre o 30 e o 50 % de posibilidades», dice el escrito oficial.

La familia se muestra disconforme con el hecho de que Sanidade reconozca que la muerte fue debida a la caída, pero rebaje la indemnización bajo el argumento de que el paciente podría haber fallecido igual a causa de su estado, cuando aseguran que el joven estaba experimentando una notable mejoría. Por eso presentan una demanda ante la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza por otros 70.000 euros.