Pontón acusa a la Xunta de preparar un «sablazo» con el aumento del recibo del agua de hasta el 60 %

Lavandeira jr

A una vista del arranque del debate sobre el estado de la autonomía, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se destapó este lunes con una crítica contundente contra el Gobierno de la Xunta y su presidente, Alberto Núñez Feijoo, al que acusó de haber preparado «un sablaxo do prezo da auga» con la subida del canon por la gestión de la depuración y el aplicado a las redes de saneamiento, lo que, según los cálculos nacionalistas, incrementará hasta en un 60 % el recibo de una familia media.

«Nun momento no que temos unha factura da luz en máximos históricos, cun IPC desbocado, ven o Goberno de Feijoo e prepara un incremento do prezo da auga», recriminó Pontón, que hizo una simulación de la repercusión que tendrán estas medidas fiscales en lo hogares. Así, una familia de tres miembros con un consumo medio de 39 metros cúbicos al mes pasará de pagar 16 euros al mes a abonar 25,94 euros mensuales. «E todo iso sen contar co IVE», remarcó la dirigente nacionalista.

Pontón trasladó la preocupación que tienen los concellos con el anteproyecto de la Xunta, a los que se les da la opción de no repercutir los nuevos incrementos fiscales en el recibo de los usuarios, siempre que aumenta esta carga con sus medios propios o detrayendo recursos de otros servicios o inversiones. «Esta é a forma que ten o PP de entender a autonomía municipal», denunció la líder del Bloque, que pidió la retirada de un «sablazo» que todavía tiene más elementos, como las penalizaciones en el canon que sufrirán los concellos o comunidades de aguas que tenga pérdidas de suministro superiores al 20 % en sus redes.