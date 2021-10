Un mujer fallecida al caer un árbol durante un concierto en Mondariz-Balneario

Una persona ha fallecido en el municipio de Mondariz-Balneario durante la celebración de un concierto en los jardines del Gran Hotel. Un árbol se precipitó sobre el público que disfrutaba de la actuación «Un verso, un cantar», de Queiman e Pousa, alrededor de las 21.30 horas, causando la muerte de una mujer. La caída del viejo plátano, perteneciente al Ayuntamiento, hirió también a su marido, que fue trasladado en ambulancia. El hecho de ser un árbol de gran porte ha provocado que varias personas quedaran sepultadas bajo las ramas.

«Ha sido una desgracia terrible, pero aún pudo costar la vida de más gente porque estábamos más de un centenar de personas en el acto, que estaba a punto de acabar», ha declarado el alcalde de Mondariz-Balneario, José Antonio Lorenzo, quien indica que los árboles pasan revisiones por parte de los agentes forestales para comprobar su estado.

Todavía impresionado por el suceso, explica que el árbol cayó sobre las primeras filas y que él casualmente se había sentado hacia atrás porque hacía fresco. «No me lo explico, por la mañana pasé por ahí y no noté nada raro, ningún movimiento de tierra, tampoco nadie lo notó antes de la caída; cuando escuché un ruido ya estaba abajo, una cosa muy rara», añade, tras apuntar que igual que el árbol desplomado hay otros tres en ese lugar. Sobre la identidad de la mujer fallecida indica: «Me han comentado que es de Villasobroso de unos sesenta y algo años, pero no lo he podido confirmar porque aún están con los trabajos para despejar todo».