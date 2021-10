Estudiantes de Farmacia, seis cursos de peregrinación de centro en centro

Además del problema que representa esa docencia atomizada a la hora de recuperar la presencialidad, le añaden las dificultades para interrelacionarse con estudiantes de otros cursos. «Conocemos a más compañeros que estudian Políticas o Dereito que Farmacia», detalla Raquel Miranda. «Antes estaban de primeiro a quinto no mesmo pavillón e relacionábaste, había intercambio con xente doutros cursos e cos investigadores, porque te cruzabas con eles, pero agora non coñeces a ningún deles agás que che dea clase. A docencia e investigación están disociadas, e iso non só incide na ensinanza, senón tamén na propia experiencia universitaria», resalta Emilio.

Y sí, las prácticas las tienen en su facultad, pero en laboratorios de los años 70. Entienden que si se está planificando un nuevo centro, no construyan otros, «pero si necesitamos unha mínima actualización. Non cambiaron en 50 anos». Además, por las características de estos espacios, «víronse moi reducidas as prácticas», se lamenta Marta. Y en la biblioteca de una facultad con 1.300 estudiantes solo hay 26 plazas. Emilio, Raquel, Marta e Ismael no entienden que no haya soluciones tras seis años para el único centro de Farmacia no solo de Galicia, sino del noroeste peninsular. «O primeiro día que cheguei dixen: ‘Isto non pode ser a miña facultade, este é un edificio en ruínas'», ejemplifica Ismael. Y, de momento, el sustituto de ese centro no tiene fecha de inicio. Por eso han salido a la calle: para visibilizar el problema que llevan sufriendo estos seis años y reclamar a la Xunta inversiones.