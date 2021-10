La Xunta rendirá cuentas ante 30 niños de 8 a 17 años en el Consello Infantil

Comparecencias de conselleiros

Así, el consello infantil podrá reclamar a la Xunta información sobre sus actuaciones en las materias que afecten a los menores, tendrá canales de comunicación directos con el Observatorio Galego da Familia e a Infancia y con la administración pública, y participará en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas autonómicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. De hecho, la Xunta deberá rendir cuentas ante el organismo, por lo que el borrador del decreto incluye la obligación de que el conselleiro de Política Social de turno comparezca ante el pleno de manera periódica, y garantiza la participación de representantes de otras consellerías, en función de los temas a tratar.

«Os rapaces galegos teñen ideas bastante claras do que pensan e de sobre qué queren falar, opinar. Tomamos moitas decisións para eles, pero sen eles, e temos que escoitalos», defiende Blanco. De hecho, ellos mismos serán quienes desarrollen las normas de funcionamiento interno del nuevo organismo. «Opinar e tomar decisións acostúmaos dende pequenos a ser cidadáns activos, estamos construíndo persoas máis participativas de cara o futuro. Non ter 18 anos non pode supoñer non ser un cidadán pleno. Aínda queda moito camiño para desenvolver os dereitos que se lles recoñeceron aos nenos no ano 89, pero en Galicia xa levamos un tempo intentando promover a participación dos rapaces, con encontros, traballando na rede de Cidades Amigas da Infancia... O Consello Infantil é outra ferramenta, que deseñamos coa vista posta no que se fai noutros países e tamén a nivel estatal», explica la subdirectora xeral.