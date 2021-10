Gonzalo Caballero: «O meu proxecto garante que o PSdeG non vai sufrir unha dereitización»

—Con que apoios conta?

—Cos de moitísimos militantes e cadros do partido, pero nas primarias todos os votos valen o mesmo. Eu non son marioneta de ninguén e dende logo creo que o meu proxecto garante que o PSdeG non vai sufrir ningún tipo de dereitización.

—Pensa acaso que Formoso pode dereitizar o PSdeG?

—Ao longo do último ano houbo certas estratexias para intentar cambiar ao secretario xeral, e á militancia non lle gustan ese tipo de operacións. Non lle gustou cando o aparato marcou a retirada de Touriño na noite electoral do 2009 nin tampouco cando provocou a caída de Pedro Sánchez. Así que o PSdeG está agora nunha encrucillada na que hai un modelo que está na esquerda como alternativa a Feijoo e outro modelo cunha visión máis conservadora, que non confronta con Feijoo e busca dirixir o partido dende certas baronías.