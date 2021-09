Valentín González Formoso: «Queremos recuperar o orgullo de ser socialistas e despois levantar Galicia»

Valentín González Formoso, este jueves ante militantes y vecinos de As Pontes al presentar su candidatura JOSE PARDO

Quedan 30 días para intentar lograr el primer objetivo: «Queremos recuperar o orgullo de ser socialistas para, despois, levantar Galicia». Porque esa es la doble meta del pontés Valentín González Formoso, que ayer formalizó su candidatura a la secretaría xeral del PSdeG, en la localidad donde gobierna desde hace 14 años. Primero, liderar el partido, y después, gobernar Galicia. El mensaje levantó los aplausos de los suyos, en la plaza de América, al lado del colegio de Santa María, todo un símbolo, «construído polos emigrantes ponteses na Habana, que se deron conta de que a educación era a palanca que podía facer avanzar Galicia». Y que el aspirante a dirigir el partido subrayó como el gran valor de la socialdemocracia. «Os servizos públicos, en especial a educación, son clave para garantir a igualdade de oportunidades», dijo.

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación coruñesa no mencionó a su rival, al menos explícitamente: «Arrinca a caravana da ilusión, que percorrerá Galicia, pese ao pouco tempo que nos dan, cun proxecto que quere aglutinar ao PSdeG e poñelo a disposición de Galicia, abrir ventás, que a xente se incorpore e se ilusione, fuxir do cesarismo e do sectarismo». Ese, repitió, «é o proxecto que xa están practicando nos 111 concellos onde gobernamos». Algunos de esos regidores -Ferrol, Pontedeume, Valdoviño, Ortigueira, Cariño o Neda- le acompañaron en este inicio de la carrera de las primarias, «un proceso precioso, democrático, envexa doutras formacións, que non son quen de facelo polas dificultades e as tensións que xera [...], fortalece e enriquece». Apeló a la militancia y a su capacidad para decidir «que modelo de partido quere».

González Formoso reiteró que no se conforma con que los socialistas sean la tercera fuerza política de Galicia. Como tampoco se resignó en su día a que el partido obtuviera un único concejal y contara con solo 200 afiliados en As Pontes, «un pobo de traballadores». Hoy son 12 ediles y una de las agrupaciones locales más numerosas. Encara esta batalla «coa ilusión, a sinceridade, a humildade e o sentido da utilidade» con la que logró liderar al PSdeG en la provincia de A Coruña. «E fomos quen de revalidar o goberno da Deputación e de acadar un fito, no 2019, co maior número de alcaldías da historia na provincia», repasó.