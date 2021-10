El desafío de los maquinistas: temen que el Gobierno cambie trenes por autobuses y taxis

Viajeros en la estación de San Cristóbal, en A Coruña, durante la primera jornada de huelga MARCOS MÍGUEZ

«A la larga también van a desaparecer los autobuses». Esta fue la declaración a un periódico de uno de los afectados por la desaparición de trenes rurales en Aragón, la primera comunidad donde se va a ensayar el plan de transporte bajo demanda -sustituyendo el ferrocarril por autobuses y taxis- que ya tenía en mente el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ejemplos como este y la tardanza en reponer trenes suprimidos por la pandemia es una de las razones de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas (Semaf) que empezó ayer, continuará hoy y se prolongará los días 4, 5, 8, 9, 11 y 12 de octubre, en pleno puente.

«Lo que está pasando en Aragón tememos que va a pasar en otros territorios, incluida Galicia. Pero también en Extremadura o Castilla y León. Solo quieren quedarse con los servicios rentables. Nosotros creemos que puede buscarse un equilibrio entre las conexiones rentables y las que no lo son», explicó a La Voz el secretario general del Semaf, Juan Jesús García Fraile, que recuerda que estas jornadas de paro «se hacen en defensa del ferrocarril de todos».

Panel en la estación de Urzaiz, en Vigo, con un tren suprimido Oscar Vázquez

Lo cierto es que tanto el Semaf como fuentes gubernamentales coinciden en que la recuperación de los trenes considerados de servicio público, de los que solo circulan un 70 %, no podría ser inmediata, pues no hay maquinistas suficientes para conducirlos. El Ministerio de Transportes se comprometió en la reunión del lunes a agilizar la incorporación de nuevos maquinistas, pero no es tarea fácil. De momento no hay convocado otro encuentro. El Semaf, al que solo apoya el Sindicato Ferroviario -UGT, CC. OO. y CGT se desmarcaron de los paros-, niega que tenga ya decidido agotar las ocho jornadas de paro. «No se convoca una huelga para ir a la huelga. Nosotros buscamos un acuerdo», alega García Fraile.