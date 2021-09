Rajoy en Radio Voz: «En Galicia hay más sentido común que en otros lugares»

El político compostelano recordó sus inicios como diputado del primer Parlamento gallego elegido en 1981 y miembro del primer gobierno de la Xunta, del que fue vicepresidente el propio Barreiro Rivas. «Usted me nombró director general y no me dio ni despacho, no teníamos locales», contó Rajoy como anécdota, recordando que ha pasado casi 40 años dedicado a la política. «Ahora sigo haciendo cosas: me llaman para alguna conferencia, algún coloquio, he hecho algún libro... Mi idea es seguir aportando, que no es lo mismo que seguir molestando. Yo no voy a molestar. Pero creo que quien, en un momento de tanta tontería, sobre todo en las redes sociales, tenga algo de sentido común que aportar, debe hacerlo».

Sobre Galicia, a la que ha dicho siempre ha seguido muy unido, ha destacado el «sentido común» que impera en la comunidad. Ha destacado el buen momento que vive la comunidad y sus potencialidades. «El verano en turismo ha sido espectacular, hemos mejorado en infraestructuras, aunque falta el AVE, tenemos buenas universidades... y aquí más sentido común que en otros lugares que yo también transito», aseveró. También destacó el papel del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y su ejecutivo. «Es la única mayoría absoluta en España, algo bien se hará. Aquí hay sentido común, y el Gobierno cumple y prioriza bien», destacó.