Advertencia en el Foro La Toja: «Si queremos economía ''low cost'', tendremos trabajos ''low cost''»

Periodistas siguiendo el Foro La Toja Martina Miser

Es una falacia económica que la salida de los trabajadores sénior del mercado laboral genere empleo entre los jóvenes. Las sociedades en las que más personas trabajan son en las que el paro juvenil es menor. Así lo expuso Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social en la mesa sobre el futuro del empleo de la tercera edición del Foro La Toja, en la que empresarios, técnicos y estudiosos han dejado claro que el modelo educativo tiene que adaptarse a las nuevas exigencias por «su fuerte déficit de competencias laborales», concretó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. A su juicio, hay que tender puentes suficientes para evitar tener que decirle a los padres —«a mi se me caería la cara de vergüenza», indicó— que se prejubilen porque no tienen competencias suficientes y entreguen su puesto de trabajo a sus hijos.

La pandemia, defendió el empresario, ha demostrado de que toda la humanidad ha hecho el mayor pacto de la historia, y ha contado con el respaldo y apoyo de la investigación y la sanidad. Pero, dicho esto, Huertas subrayó que la empresa para salir adelante necesita trabajadores con valores como la cultura del esfuerzo, la buena educación, el respeto o el compromiso personal. Y, sin embargo, «la sociedad sigue (seguimos) arrastrando vicios del pasado. El ser humano es hipócrita. Queremos buenos salarios, buenos servicios, pero defendemos que nos lleven un producto a casa por dos euros, y somos los primeros que no queremos pagar impuestos». Huertas exigió definir el modo de vida que queremos porque «si queremos economía low cost, solo tendremos salarios low cost».

Sara de la Rica, directora del Iseak (Inititive for Socio-Economic Analysis and Knowledge), dejó sobre la mesa que analizaba el mercado laboral la idea de que habrá más pandemias, así que lo vivido se repetirá. Por lo tanto, a su juicio, no queda otra que repensar y poner en valor lo que necesitamos. Recordó que en estos momentos hay trabajadores esenciales que se están planteando qué quieren hacer, si les compensa pasar de nuevo por las situaciones vividas, y esa realidad tiene que ser analizada por la sociedad en su conjunto porque es importante tenerla en cuenta.