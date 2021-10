Gallegos que perdieron sus casas: «No puedo ver las noticias del volcán»

Los seguros y los políticos: más promesas que realidades

En general, no es el tema del que más les guste hablar a los vecinos de Paramos. Hubo muchas promesas por parte de políticos de todo signo, con poder presupuestario y sin él. Pero no todos los afectados quedaron satisfechos. «Nosotros lo arreglamos todo con nuestro dinero», dice una señora en la parte baja del pueblo. En su caso fueron pocos destrozos, básicamente ventanas, y admite que no tenía seguro de hogar cuando ocurrió la explosión. La mayoría de los vecinos que sí tuvieron pérdidas cuantiosas tuercen el gesto cuando se les pregunta por lo recuperado: «Nosotros nos cansamos de discutir y acabamos cogiendo lo que nos dieron», afirma una vecina que tuvo que reconstruir su casa y que sí disponía del seguro en regla.

Tanto los que tenían seguro como los que no recuerdan la inmensa cantidad de papeles que tuvieron que tramitar para acceder a las ayudas o simplemente para reclamar a las aseguradoras el dinero para reconstruir. Y algunos, como Baltasar, se quejan de las exigencias: «O alpendre quedou destrozado. Non me deron axuda ningunha para arranxalo. Iso sí, esixíronme que non volvese poñer uralita, que o tapara con tella». No lo ha hecho: «Se queren que poña tella, que me axuden». Baltasar relata surrealistas episodios en la Diputación y el Parlamento con partidos de diferente signo votando una cosa en un foro y la contraria en el siguiente, solo para no coincidir con sus adversarios políticos en el sentido de su voto. Él sí recibió ayudas para la casa que se derrumbó. Insuficientes, dice. En cualquier caso todos coinciden en destacar la gran labor que hizo la plataforma de afectados sin la que, dicen, todo hubiera sido mucho más difícil.