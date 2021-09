El Gobernador del Banco de España defiende profundizar en la política fiscal de Europa

De Cos, que dejó claro la importancia de volver en un futuro próximo (se habló del 2023) a la estabilidad presupuestaria, subrayó que no se cumplieron las reglas que permiten hacer frente a épocas de recesión con recursos obtenidos en bonanza económica. Insistió en que las reglas no pueden ser tan complejas que no puedan ser cumplidas y consideró que, una vez aprobadas, es necesario presionar a los Gobiernos para que las apliquen.

En ese sentido, apremió al Gobierno a diseñar cuanto antes un programa de consolidación fiscal para ejecutarlo de manera gradual una vez la crisis se dé por finalizada.