Felipe González: «No podemos tener órganos constitucionales varados como una batea»

«Sin seguridad jurídica no hay libertad», terció González en el diálogo, dando vueltas al déficit jurídico que vive el país sin la renovación del Poder Judicial. «Para los que se llaman constitucionalistas lo primero que hay que ser es ser escrupuloso en que la Constitución se cumpla. No podemos tener órganos constitucionales varados como una batea. Eso es difícil de asumir, porque mientras sí que es fácil es reconocer a los que están en contra de la Constitución y de España». «Lo tenemos que desbloquear», insistió González, que ve cada vez más polarizada y dispersa a la política española. «Hay una espacie de achicamiento de las libertades que va acompañada de un catetamiento» de los horizontes globales de España, alertó al público reunido en A Toxa. «Los caudillos populistas no tienen color, destruyen todo», advirtió para no consentir derivas extremas hacia un lado y condenar solo otras, avisó el ex líder socialista.

Cataluña

Mariano Rajoy confesó echar de menos también ese mínimo entendimiento en cuestiones básicas, como en las medias contra la lucha contra la pandemia, sobre Cataluña, en la renovación de los órganos constitucionales, o en el debate sobre los fondos europeos. «No voy a entrar aquí a decir si la culpa es de uno u otro», salió del paso, no sin echar mano de su etapa de presidente con mayoría absoluta para aludir los consensos alcanzados sobre la sucesión en la corona o la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que pactó con el PSOE entonces. Sí apuntó a la necesidad de una cierta contención institucional que no atisba en el Gobierno de Pedro Sánchez. No saber qué va a pasar con la reforma laboral afecta a las inversiones, avisó.