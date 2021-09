Las universidades podrán ofrecer másteres duales y grados que permitan cursar asignaturas de varias titulaciones

Al máster sin TFG

Los másteres serán de 60, 90 o 120 créditos (los que no lo cumplan a la entrada en vigor del real decreto tendrán tres años para adaptarse) e incluirán un trabajo de fin de máster (TFM). También podrán ser presenciales, semipresenciales o virtuales. Para acceder, habrá que tener un título de graduado universitario español o equivalente del Espacio Europeo de Educación Superior (si no es un título europeo, no hará falta homologación, pero sí comprobación por parte de la universidad del nivel de formación).

El decreto oficializa una práctica que ya venían realizando algunas universidades, y es que de manera excepcional se permite matricularse en estudios de máster a un alumno que tenga pendiente superar el TFG o como máximo 9 créditos. Eso sí, no podrá obtener el título de máster hasta que haya completado y obtenido el de grado. Además, los alumnos titulados tendrán prioridad en la matrícula.