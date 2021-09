Feijoo carga contra la oposición por criticarse y después «saír de ganchete» y Pontón le reprocha que no defiende a Galicia

No obstante, el presidente gallego insistió en su planteamiento, en la equiparación de ambas fuerzas. Criticó que el PSOE, pese a que en Galicia muestra discrepancias sobre el apoyo del BNG a la causa secesionista, «sigan gobernando xuntos e ríndose de todos os galegos». Y a la líder del Bloque le pidió Feijoo que deje de tener la osadía «de vir a queixarse aquí do PSOE e saír de ganchete co PSOE» para continuar gobernando juntos, defendiendo cada uno los intereses de sus partidos, pero no los de Galicia.