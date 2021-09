El juez encarcela por riesgo de fuga al último detenido por el crimen de Samuel

Una cápsula policial aislada para investigar el crimen de Samuel Luiz josé manuel pan

Miñones también hizo referencia a los supuestos mensajes borrados en los teléfonos móviles de los investigados y que podrían resultar claves en todo este procedimiento: «A Policía Nacional entregou a autoridade xudicial toda a documentación complementaria e pendente de presentar ante o Xulgado de Instrución número 8 da Coruña. Con iso cremos que se pode pechar esta fase da investigación. Veremos se ao longo das vindeiras horas hai algún acontecemento máis, pero a previsión e poder pechar esta fase da investigación ao longo da xornada de hoxe [por ayer]».

«A policía fixo o seu traballo»

Según Miñones, la Policía Nacional realizó su trabajo: «Puxéronse ás persoas a disposición xudicial, fíxose o traballo de poñer a disposición do xuíz toda a documentación do volcado dos teléfonos móbiles. E agora estamos a expensas do que nos diga o xuíz». El delegado del Gobierno también indicó que la investigación «segue aberta», de ahí que apelase a la prudencia, «porque o importante é pechar ben esta fase da investigación».