Albares aplaza la oficialidad del gallego en la UE a una reforma de los tratados que no se prevé

M.Varela

Adoita suceder que os escritos xurídicos enviados a Madrid dende Galicia vaian redactados en castelán para evitar complicacións, en forma de recurso de casación, co argumento de non entender o galego. E iso malia que o Tribunal Supremo conta cun departamento de tradución. Carlos Varela, fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, leva moitos anos facendo todos os escritos en galego, «sen problemas», di. O último non só foi validado e aceptado polo Supremo, senón que o seu recurso recibiu a felicitación da institución pola súa «corrección e brillantez».

A mediados de setembro, o Tribunal Supremo deu a razón ao Goberno galego na obriga de presentar o pasaporte covid para entrar en locais de hostalería e ocio nocturno, logo do recurso presentado polos servizos xurídicos da Xunta. Ese recurso, escrito en galego, incorporou ademais elementos e termos de ditames relacionados co coronavirus en Portugal e Brasil. «Ás veces non temos un vocabulario especializado en determinadas materias, como no penal ou contencioso administrativo. Neste caso inspireime noutros tribunais, como os portugueses ou brasileiros», explica Varela.