Valentín González Formoso: «Preséntome para dirixir o PSdeG porque non me resigno a que o partido sexa o terceiro en Galicia»

—Que relación ten vostede con Besteiro?

—É un gran amigo, como moitos que teño no partido, e teño que dicir tamén que causa dor ver que é a persoa que sufriu a maior persecución política e xudicial dos últimos anos. E doe ver que haxa compañeiros á fronte do PSdeG que afonden nesa dor.

CESAR QUIAN

—Non teme a división e as feridas que poden deixar as primarias?

—A cidadanía mandou unha mensaxe clara, e non temos que ter medo á democracia, que estamos para practicala. O partido ten un instrumento que se chaman primarias, no que os militantes deciden o modelo de partido, así que non hai que terlle medo a votar, porque votar non vai contra a unidade, non rompe nada.

—Renunciará a alcaldía das Pontes ou á deputación se sae elixido secretario xeral?

—O meu compromiso co PSdeG é total, faremos as cousas con sentido común e estarei á altura do que precise o partido. O que me parece imprescindible é facer equipos, saber delegar. Gústame rodearme de xente capaz, se pode ser máis capaz ca min, e temos equipos en cada ámbito para funcionar correctamente.

—Como se fixo militante do PSOE?

—Cando empecei a estudar en Santiago, en 1990, e despois, no 2003, pasei ás Pontes para ser candidato á alcaldía.

—Pero que foi o que o moveu a afiliarse?

—Varias cousas. As influencias familiares, miña nai era moi socialista, e fomos criados nesas ideas. Eu son fillo dun ordenanza e dunha ama de casa, o pequeno de sete irmáns. O primeiro licenciado da familia foi miña irmá, que estudou grazas ao sistema de becas implantado pola Administración socialista nos anos oitenta. Como non identificarse con este proxecto, cando non somos dunha clase privilexiada, senón fillos de traballadores?

—Gonzalo Caballero presumiu de non tomar unha copa na vida. Como é vostede nesta faceta?

—Son un tipo normal, gozo da compaña dos amigos, da familia, e sobre as copas teño que dicir que despachei máis das que tomei, porque traballei de camareiro catro anos para poder pagar os meus estudos.