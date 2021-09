El Gobierno prevé que el caso sobre las prórrogas del vial se alargue, y destaca que fue a favor de una empresa pública

Uno de los temores del Gobierno es que, si es estimada la denuncia presentada por la asociación de consumidores viguesa En Colectivo, surjan en cadena pleitos similares respecto al resto de autopistas a las que se prorrogó el período de concesión, que son la mayoría de las España. El mismo colectivo avanza que actuará también sobre la astur-leonesa.

Aunque se recalca que el proceso está aún en su «inicio», el Ministerio de Transportes muestra su predisposición a que si la Comisión Europea concluye que hubo una irregularidad en la AP-9 con la prolongación de su explotación, se pueda resolver con la adopción de medidas que eviten que se vuelva a dar una situación semejante en cualquier otra concesión. «Hay margen de mejora», estiman las fuentes del Ejecutivo consultadas, que reiteran que el actual Gobierno no ha prorrogado ninguna, sino certificado la finalización de los contratos en cuatro autopistas estatales. Concluyen los testimonios recabados haciendo votos por que la decisión de Bruselas no acabe teniendo repercusión en el gasto público. La plataforma denunciante espera sin embargo que se devuelvan los peajes cobrados desde el 2013 y la autopista pase a ser gratuita. El Ejecutivo da por hecho que, de cumplirse la segunda opción, la concesionaria reclamaría una indemnización millonaria para recuperar las inversiones no amortizadas y cubrir el lucro cesante por cese anticipado del negocio.