El ADIF ve inviable que Jácome expropie sus terrenos en Ourense

Miguel Villar

Las intenciones del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de expropiar al ADIF doce hectáreas de terrenos en la estación de Ourense por falta de uso ferroviario han cogido por sorpresa al administrador ferroviario. «Es imposible legalmente», explican fuentes del ADIF. Para justificar este posicionamiento realizan una doble argumentación. Por un lado, señalan que el gobierno ourensano no cuenta con un planeamiento urbanístico que sustente esa operación y, sobre todo, porque los terrenos indican que todavía tienen un servicio ferroviario.

Desde el ADIF apuntan a que en estos momentos esos más de 100.000 metros cuadrados que Jácome quiere expropiar son utilizados para el servicio de mercancías y también para acopio de materiales de la línea entre Ourense y Vigo. «Actualmente no es legalmente viable que se pueda expropiar. Los terrenos son del Estado y, por ejemplo, buena parte de ellos pueden ser necesarios para cuando se ejecute la estación intermodal», indican. De hecho, es cuando se finalicen esos trabajos cuando el administrador ferroviario considera que es el momento idóneo para negociar una posible desafectación de las parcelas que puedan quedar liberados. «Ahora no es el momento. Cuando se acabe la estación se verá que terrenos son o no necesarios y se negociará con el alcalde de la ciudad, como siempre se ha hecho», zanjan.

Jácome quiere expropiar al ADIF 12 hectáreas por falta de uso ferroviario en Ourense Rubén Nóvoa

Los terrenos en litigio se encuentran en una superficie de unos 140.000 metros cuadrados, con 16 vías que se extienden por un 70 % de la actual playa de vías de la estación Empalme. Además, existen diferentes edificios, almacenes y plataformas de carga y descarga situados en la parte opuesta al edificio de viajeros, en paralelo a la calle río Arnoia. Jácome defiende, al igual que los empresarios de San Cibrao das Viñas, que las mercancías se centralicen en esta área industrial.