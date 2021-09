Abel Caballero se desmarca de las primarias del PSdeG: «Yo no estoy en esto»

Gonzalo Caballero pide unidad en el PSOE gallego y huir de las baronías

El secretario xeral reivindicó su gestión en los últimos cuatro años ante el paso al frente de Valentín González Formoso para liderar el partido en Galicia

R. N. P.

El paso al frente de Valentín González Formoso para liderar el PSOE gallego fue valorado este martes por el actual secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, durante una visita a O Carballiño, donde mantuvo un encuentro con el alcalde Francisco Fumega. En sus primeras reacciones tras el movimiento del presidente de la Diputación de A Coruña, Caballero hizo un llamamiento a la unidad y a dejar a un lado las baronías. «NO PSdeG deciden os militantes non o fan nin as baronías, nin as alcadías ni os altos cargos. Hai catro anos presenteime nas primarias con todos os altos cargos en fronte e gañei nas catro provincias cunha maioría absoluta e sólida», señaló.

El actual secretario xeral de los socialistas gallegos aseguró estar preparado para el proceso y reivindicó que durante los últimos cuatro años el partido en Galicia avanzó en todos los procesos y que está más fuerte que antes de su llegada. Sobre las posibles primarias ante Valentín González Formoso, indicó: «Si hai unha situación de unidade e integración entendo que é unha vía óptima, senón tamén será óptimo que a militancia fale dos distintos modelos para o futuro do PSdeG. O meu é o dun partido galeguista, feminista, de esquerdas e con compromiso ecoloxista».