Los universitarios extranjeros regresan a los campus gallegos

Anatole Batard, estudiante francés que cursa un Erasmus en Vigo

La irrupción de la pandemia de coronavirus redujo al mínimo los intercambios estudiantiles. Las universidades gallegas también lo acusaron, con un año académico 2020-2021 que batió récords a la mínima tanto en lo que toca a la recepción de alumnos Erasmus como de otros programas bilaterales. La situación empieza a recuperarse este curso. La Universidade de Vigo (UVigo), la de Santiago (USC) y la de A Coruña (UDC) acogen en este primer semestre a 875 estudiantes de intercambio procedentes de otros países.

En la USC ya están yendo a clase 316 alumnos extranjeros. Son más que los que acudieron a los campus de Santiago y Lugo en todo el curso pasado, cuando fueron 211. Proceden de 38 países distintos. Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia y Francia son, por ese orden, los que más jóvenes aportan.

La UVigo recibe, en la primera mitad del curso, a 277 estudiantes de intercambio (222 en el campus de Vigo, 30 en el de Pontevedra y 25 en el de Ourense). Ya son más del doble que en el primer semestre del curso 2020-2021 (entonces fueron solo 118) y suponen cerca del 70 % de los que se recibían en los primeros seis meses del curso 2019-2020 (412). La facultad más internacional es la de Filoloxía e Tradución, que acoge actualmente a 82 extranjeros. «A falta dos datos do segundo cuadrimestre, as cifras permítennos ser optimistas. Semella que estamos no camiño de volver á situación pre-pandemia», valora la vicerrectora de Internacionalización, Maribel Doval.que lamenta que algunas universidades europeas todavía tengan muchas dificultades para materializar las estancias de sus estudiantes en el extranjero.