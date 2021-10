Os historiadores da USC que exhumarán fosas da Guerra Civil: «É unha anomalía facelas sen expertos»

—As exhumacións son un dos obxectivos do plan cuadrienal, pero hai outros como a dignificación e a promoción dos lugares da memoria. Como se vai facer isto?

—[A. M.]: Estamos tentando facer un protocolo que permita que todos ese lugares nos que se interveña podan ser identificados, identificables, e mesmo utilizados como unha ferramenta didáctica ou formativa. Iso acabaría convertindo eses lugares que son lugares de violencia, e tamén lugares de amnesia, onde o esquecemento prima sobre o recordo informado, en lugares da memoria. E iso completaría o proceso de dignificación, que ten unha parte máis privada, de entregar os restos aos familiares para que os soterren onde desexen, e outra máis pública, de incorporar ese lugar á memoria democrática, transformándoo nun punto que, a pesar de remitirnos á violencia, sexa capaz de axudar a construír valores democráticos.

—[L. F. P.]: Aquí no 2008 tiñamos xa unha proposta de centro da memoria. Era un centro para a documentación, a investigación e a interpretación e que atendía aos ámbitos pedagóxicos, ás familias das víctimas, que reunía toda a información que foramos recuperando... A cuestión é converter todo ese traballo en algo que non sexa efémero. Que non só os historiadores, senón os familiares e a sociedade en xeral teñan un lugar onde ir, onde se poda visitar unha exposición, haxa unha biblioteca, documentación... que responda ao interese da sociedade de coñecer ese pasado dunha forma que non está nos libros ou nas teses de doutoramento. O que queremos é aproveitar este proxecto para avanzar nesa lóxica da interpretación e a dignificación.

—Ante iniciativas coma esta adoita aparecer quen se queixa de ''remover o pasado'' ou se pregunta por que gastar cartos públicos nisto. Por que son necesarios este tipo de proxectos?

—[L.F.P.]: Porque é unha obriga. E non porque o digamos nós, senón porque o di na ONU. E se estamos na Europa democrática, temos que responder á memoria democrática. E iso significa que temos que recordar que aquí se fixeron barbaridades en nome das ideoloxías, como se fixeron tamén na Unión Soviética e noutros lugares. E logo está a dignificación das vítimas. Corren ríos de tinta sobre os dereitos das vítimas, e que as vítimas non poden ser manipuladas polos verdugos. Pois isto foi o que ocorreu aquí e segue a ocorrer en parte. Cada vez que alguén pon en dúbida que se poda remexer o pasado está utilizando un argumento dos verdugos contra as vítimas.

En realidade todo o mundo sabe que isto é absolutamente necesario. Non atopas a ninguén que diga publicamente que matar a aquelas persoas estivo ben, ou que sacar á xente das fosas non é unha obriga e non se debe de facer. Ninguén o di publicamente, politicamente. En sede parlamentaria, ninguén o di. Non hai ninguén que se atreva. Outra cousa é que na periferia lancen insidias, fagan chistes, bromas...

[[Aquelas persoas que desexen exhumar ou investigar fosas relacionadas coa violencia franquista, ou achegar datos relativos ás mesmas poden contactar co grupo Histagra no mail histagra@usc.es ou no teléfono 881 812 734]]