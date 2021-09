Gonzalo Caballero reclama «integración, unidade e lealdade» en el PSdeG

Gonzalo Caballero en el parque de Vite de Santiago, junto a la estatua de Pablo Iglesias Sandra Alonso

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó este domingo «integración, unidade e lealdade» para «avanzar na capacidade de dar resposta aos numerosos problemas da sociedade galega». Caballero, por ahora el único en anunciar su candidatura a las primarias por el liderazgo del partido el próximo 30 de octubre, apeló a «ter altura de miras e responsabilidade colectiva para estar á altura das circunstancias e do que nos reclaman os galegos e as galegas fronte á inacción e a desidia das políticas do PP».

Las declaraciones del líder del PSdeG coinciden con la suspensión cautelar de voto y militancia a un afiliado ourensano, avalista de la candidatura de Noela Blanco para el Congreso Federal, por publicar en sus redes sociales insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, a través de una resolución firmada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ferraz decide suspender cautelarmente su afiliación porque el contenido emitido «podría resultar desleal, irresponsable e injurioso» respecto a otros militantes y a órganos de dirección del partido «contrario a los principios que rigen» la organización.