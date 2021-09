El abogado que denunció en Bruselas la prórroga de la AP-9: «Yo guardaría los tiques de los peajes a partir de ahora»

—Eso está por ver. Yo he denunciado las dos. El primer paquete normativo es de 1993, pero los preceptos que se vulneran están consagrados en los tratados de la Unión. De esa segunda prórroga estamos pagando unos peajes que no se sustentan jurídicamente. En el derecho español también hay doctrina contra la prolongación de concesiones sin concurso. Lo que está claro es que la decisión del 2000 no se sostiene. Puede haber prórrogas razonables de varios años justificadas en distintas razones. Pero una prórroga de 25 es una barbaridad.

—Si finalmente la Comisión recurre al tribunal de la UE y los jueces constatan el incumplimiento, ¿qué pasa?

—La Comisión emplazaría nuevamente, y si España no cumple, pide al tribunal que imponga sanciones, que pueden ser un dineral.