Alfonso Rueda: «Hemos conjurado el peligro de la masificación turística en Galicia»

—¿Cuándo recuperará la estabilidad el sector de la hostelería?

—La hostelería la ha recuperado, ya no depende de la situación sanitaria. No está al 100 % de su capacidad, pero aquí había dos pasos, y el primero era no hacerles depender de la evolución semanal de las cifras sanitarias. Estamos ya cerca de los aforos completos, que todavía no pueden ser, porque el covid no se ha ido y sigue habiendo contagios, pero la estabilidad plena llegará pronto.

—El sector lo ha pasado muy mal, y muchos no volverán a abrir.

—Soy consciente de que la situación que han pasado fue muy dura, hemos tenido reuniones muy tensas con los representantes del ocio nocturno en las que les dábamos siempre malas noticias, pero ahora empieza a ocurrir lo contrario y en el horizonte de dos o tres meses esperamos recuperar la normalidad.

—¿Por qué continúan vacías las barras de los bares si en teoría ya se pueden utilizar?

—Porque llevamos mucho tiempo sin barras y sin condiciones normales. Recuperarlas es un paso que hay que dar poco a poco, tenemos que seguir explicando la normativa para poder usarlas, porque la gente aún la desconoce, pero estoy convencido de que vamos a acabar el año con una utilización plena de las barras.

—Pues el sector se queja de que se le imponen condiciones como a nadie: máscaras FFP2 renovadas cada cuatro horas, test semanales, reducciones de aforo...

—Sí, comprendo al sector, pero también hay que entender que si hemos llegado hasta aquí es porque hemos sido estrictos en el cumplimiento de las normas, y ahora saben que esta desescalada gradual nos llevará a la completa seguridad que todos queremos.

—¿Qué papel jugaron las ayudas, fueron efectivas?

—Un papel fundamental, porque han evitado que muchos establecimientos cierren. Las ayudas tenían que ser directas para sustituir los ingresos que no estaban percibiendo y tenían que llegar cuanto antes. Y lo hemos hecho. Hemos inyectado 100 millones de euros más al sector hostelero y turístico para sobrevivir cuando no tenía otro ingreso. Es cierto que a lo mejor nunca es suficiente para el que tuvo que permanecer cerrado, pero creo que han sido fundamentales para pasar esta etapa tan complicada.

—¿Volverán a aplicar el pasaporte covid para la hostelería?

—Creo que sigue teniendo utilidad porque los hosteleros lo dicen y lo están pidiendo. Así que vamos a intentar utilizarlo, vamos a volver a pedir autorización al TSXG porque el acuerdo que estamos a punto de cerrar con el ocio nocturno se basa en volver a usar el certificado de vacunación para que se pueda funcionar con unos aforos y unos horarios mucho más amplios.

«Tenemos que tener claro que las últimas elecciones que hubo en Vigo las ganó el PP»

Hace una semana que Alfonso Rueda fue reelegido presidente del PP de Pontevedra, la que según Feijoo es la provincia más difícil para los populares.

—¿Cuál es la hoja de ruta del PP para salir del pozo negro en Vigo?

—El PP en Pontevedra es el partido que más ayuntamientos gobierna y el que tiene más concejales. ¿Es suficiente? No, el reto pasa por lograr gobiernos que no tenemos, que es fundamental para conseguir la diputación.

—Perdone que insista con Vigo.

—Los partidos tienen que renovarse, y en este congreso provincial me he rodeado de un equipo de gente que sabe cómo ganar, así que vamos a aplicar esa formula, promover candidatos con tiempo para trabajar en las elecciones. En Vigo tenemos que identificar los errores, que los tuvimos, y tener claro que las últimas elecciones que hubo en la ciudad las ganó el PP, por tanto hay gente dispuesta a confiar en el PP si nos ve bien y organizados.

—En el 2006 le pidieron rearmar un PP desahuciado tras perder la Xunta y ahora le exigen reconquistar la provincia más difícil para el PP. Parece el hombre de Feijoo para las causas imposibles.

—No, lo que soy es una persona para trabajar. Lo fácil lo sabemos hacer todos, lo difícil no tanto. Pero la situación es muy diferente. En el 2006 estábamos en una encrucijada en que podíamos ser todo o nada, y salió bien. Ahora estamos mejor, venimos de ganar las elecciones con amplia mayoría, tenemos retos, pero el objetivo fundamental es permanecer unidos.