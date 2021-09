«Los mayores de 70 tienen mucha vitalidad y no quieren aguantar un matrimonio que ya no disfrutan»

Aumenta la edad de los divorciados, pero las parejas jubiladas no son mayoría

La situación no se repite, sin embargo, en otros colegios de abogados de Galicia. En A Coruña, por ejemplo, no han percibido ningún cambio llamativo, ni en el número de solicitudes de abogados de oficio para divorcios, en general, ni para separaciones de parejas mayores, en particular. Tampoco lo han hecho en el de Santiago, donde reconocen que siempre se registran algunos casos de matrimonios con décadas de convivencia, pero ni son mayoritarios, ni han notado que repunten. «En Ferrol las parejas mayores se llevan muy bien», bromean desde el colegio ferrolano, que en los últimos cuatro meses no ha recibido ni una sola petición de asistencia por parte de casados de más de 70 años.

Más allá de la justicia gratuita, los bufetes privados tampoco hablan de un aumento generalizado de los divorcios a edades avanzadas. El despacho de Concepción Álvarez no ha recibido en septiembre ninguna solicitud en esa franja de edad, y tampoco lo ha hecho en su calidad de abogada del turno de oficio en Ourense. En la misma ciudad tiene su despacho Pilar Gil, que pese al repunte de casos de separación tras las vacaciones, tampoco ha atendido a ninguna pareja tan mayor. «Es cierto que la edad de quienes se divorcian ha aumentado. Antes eran más parejas de 30-35 años. Ahora hay muchos matrimonios que ya pasan de los cincuenta y llevan dos o tres décadas juntos y que se deciden a dar ese paso. Pero de 60, 70 u 80 años para mí no es lo habitual», apunta.