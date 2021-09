Josep Piqué: «A la gente que cree que España es como Madrid, le aconsejaría viajar un poco más»

-Los valores occidentales, que es un poco el leitmotiv del foro, están amenazados en todo el mundo. No solo en la parte del planeta que no los asume como propios y que tienen un sistema de organización política y del funcionamiento de la economía que no tienen nada que ver. El principal problema que tienen las democracias son, aparte de esa ofensiva externa, es que dentro de nuestras propias sociedades existen corrientes importantes que también cuestionan esos valores y que intentan cambiarlos desde dentro, desde expresiones políticas que hoy todos denominamos populismos. Y los populismos los tenemos en ambos extremos del espectro ideológico, y por lo tanto ahí debemos ser coherentes. Cuando algunos exigen ser muy firmes en la defensa de los valores democráticos frente a fuerzas políticas de extrema derecha, en cambio están colaborando con fuerzas políticas de la extrema izquierda que precisamente no se caracterizan por la defensa de los valores occidentales. Yo ahí pediría simplemente coherencia.

-¿Esta amenaza se ha visto acrecentada por la pandemia?

-Creo que no. Las grandes tendencias estaban ahí antes y van a seguir una vez superada la pandemia. Los intentos de los enemigos de la democracia por capitalizar la pandemia en beneficio propio, estoy hablando de China, que un sistema autoritario y controlado por el estado es más eficiente que sistemas controlados por sociedades abiertas y libre,s no ha cuajado. Entre otras cosas porque no responde a la realidad. Allí donde predominan los populismos es donde peor respuesta se ha dado a la pandemia. Hay democracias consolidadas que han respondido con mucha eficacia.