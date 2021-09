La decisión de la UE sobre la AP-9: Italia lleva dos años con un litigio similar y va para largo

La concesión fue prorrogada por Aznar para llevar la AP-9 a Ferrolterra CARLOS FERNANDEZ SOUSA

La resolución de la Comisión Europea es realmente histórica para España. Casi todas las autopistas estatales han logrado aumentar los plazos de su explotación, casi siempre privada y sometida al pago de peajes, a través de la misma fórmula que Bruselas no estima legal: acuerdo particular entre la Administración y la empresa, sin publicidad previa y sin que ninguna otra sociedad aspirante pueda ofrecer otras condiciones. Pero a no ser que el Gobierno de España asuma el criterio comunitario sin más y anule la concesión a Audasa, cosa que difícilmente ocurrirá, los usuarios de la AP-9 seguirán pagando peajes y la empresa convirtiendo en beneficio neto uno de cada tres euros que recauda.

Si el Gobierno rompiese hoy el contrato con Audasa, la concesionaria llevaría el caso a los tribunales para exigir una indemnización multimillonaria, pero lo mismo harían el resto de empresas del sector si alguien cuestiona ante la Justicia o la UE cada una de las concesiones que han sido ampliadas en su tiempo de explotación por el mismo método, sin concurrencia.

De entrada hay que señalar que aunque Bruselas es tajante en sus afirmaciones sobre la falta de legalidad en la ampliación de la concesión de la AP-9, da dos meses al Gobierno para que alegue sus razonamientos en contra. Pero ahí no se acaba el proceso.