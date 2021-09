Los pediatras alertan del riesgo de covid con la cita presencial al coincidir niños sanos y enfermos

Entrada al centro de salud de Ribeira. CARMELA QUEIJEIRO

Hace solo una semana que los ciudadanos gallegos pueden pedir cita presencial con cualquier profesional de los centros de salud y muchos pediatras se revuelven. La Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (Agapap) ha enviado ya dos escritos a la Consellería de Sanidade para «pedir instrucciones», ante la queja de varios profesionales que señalan que, al aumentar de manera notable las consultas presenciales, en las salas de espera coinciden niños que van a hacerse los controles de edad, incluidos los recién nacidos, con niños enfermos.

«Yo estoy completamente a favor de la presencialidad y deseando normalizarla», aclara su presidenta, Amparo Rodríguez, pediatra en A Coruña, «pero muchos compañeros nos han trasladado el problema, porque nuestra población no está vacunada, muchos [hasta los 6 años] no tienen obligación de usar mascarilla y a veces si la usan no es de forma efectiva, y porque hay muchos cuadros virales que son indistinguibles del covid-19». Ayer por la mañana, el escrito de Agapap no había tenido respuesta.

Una portavoz de la Consellería de Sanidade explica que se está ultimando el diseño de las llamadas agendas de calidad, un reparto ordenado del trabajo del día. Estas agendas ideales se han implantado ya en medicina de familia. El Sergas esperó a hacerlo para abrir la mano con la presencialidad, ya que esas agendas reservan al menos un 60 % de citas en persona y reparten el trabajo de forma homogénea y con más tiempo para cada paciente.