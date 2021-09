Óscar Rivero, matemático: «Me gustaría volver pronto»

Ahora le quedan dos años de contrato en Inglaterra y después, dice, le gustaría un destino en España. «Si no es en el ámbito universitario, no me voy a condicionar la vida. Estoy abierto de mente y en el sector privado hoy hay campos muy interesantes donde los matemáticos podemos aportar mucho», dice.

«Me gustaría volver pronto, soy una persona muy apegada a la tierra, no me gusta demasiado lo de estar en el extranjero», añade recordando que en su día no quiso irse a Estados Unidos «porque me planteé que acabaría volviendo solo por Navidad».