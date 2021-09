Los progenitores con procesos por violencia doméstica no podrán visitar a sus hijos

Violencia vicaria en Galicia: «Me devolvía a los niños sucios y picados de pulgas y le decía a mi hijo que si me veía con algún hombre, lo espantara» Mónica P. Vilar

Ambas letradas coinciden en entender que la modificación tiene un objetivo claro: aumentar la protección de los niños, pese a que su aplicación pueda tener pros y contras, e incluso haya despertado algunas suspicacias. Entre ellas, el temor a que haya una retirada automática de las visitas ante cualquier denuncia y que estas se puedan usar de manera instrumental para impedir a la pareja ver a los hijos. «Eso no es así. Una denuncia no es suficiente, tienen que abrirse diligencias, que haya indicios», aclara Fernández. «Una denuncia no es un procedimiento penal, que es lo que dice la modificación. Esa suspensión de las visitas es una medida civil que forma parte de lo que se denomina orden de protección a la víctima»», incide Rodríguez.

Eso no quita que el procedimiento pueda terminar luego en un sobreseimiento o en la absolución de la persona investigada. Y dado que los tiempos judiciales no son cortos, eso podría suponer que un padre o una madre pasen un año o dos alejados de sus vástagos pese a que finalmente no resulten condenados. «Está claro que es uno de los contra de la reforma. Ese tiempo es irrecuperable para padres e hijos, y la relación puede verse muy perjudicada, sobre todo en edades muy tempranas. Es muy difícil conjugar, pero lo que había hasta ahora estaba claro que no funcionaba y que la prioridad es proteger al eslabón más débil y evitar la violencia vicaria [la que se ejerce contra la pareja a través de terceras personas, como los hijos]», reflexiona Rodríguez. «Yo creo que prima la seguridad. El perjuicio de no verse es mucho, pero ¿qué pasa si dejamos que el niño vaya con su progenitor y le pasa algo grave, como ha venido sucediendo? Lo primero puede recuperarse, la muerte del menor no», dice tajante Fernández.