El Supremo confirma la sanción a un magistrado que se negaba a usar los medios informáticos

En otro apartado, el magistrado aducía una enfermedad que padece «que le impide el uso prolongado o habitual de los teclados» y que le fue reconocida por el Poder Judicial, en base a un informe médico que le recomienda «evitar movimientos repetitivos o traumatismos en la base del pulgar, como por ejemplo manipular teclados por tiempo prolongado».

Pero el Supremo advierte que el magistrado mostraba su negativa a usar los medios ofimáticos y entregaba «minutas de difícil, si no imposible, tratamiento por parte del personal administrativo de la oficina judicial». E indica que del expediente «se deduce que si el magistrado sancionado hubiese proporcionado minutas inteligibles, aun sin uso de medios ofimáticos, no se hubiera producido la concatenación de circunstancias que condujeron a la sanción». El Supremo concluye que al magistrado «le pareció inaceptable todo lo que no fuera el método de trabajo al que se había habituado», y que rechazó, por ser «supuestamente incompatible con su estado físico, todo lo que no fuera disponer de personal administrativo para transcribir al dictado sus resoluciones y para la transcripción de sus minutas, presentadas de manera extravagante».