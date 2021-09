Augas de Galicia confirma la multa a Endesa de 1,9 millones por el vertido al Eume

CESAR TOIMIL

El consejo rector de Augas de Galicia se reunió esta mañana en Santiago y resolvió la propuesta de sanción a Endesa, la empresa que gestiona el embalse del Eume, por las actuaciones que el pasado verano provocaron el episodio de turbidez que dejó sin abastecimiento a Pontedeume durante más de una semana. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, recordó que entonces se inició un proceso que ahora culmina con una propuesta de sanción de 1,9 millones de euros con los que la compañía deberá resarcir la multa y asumir los gastos en los que incurrió la Administración gallega para tratar de paliar la situación. Según la titular autonómica, la concesionaria del embalse del Eume «vulnerou» las normas de explotación, «desatendeu» los requerimientos de la comisión de desembalse y causó un perjuicio al dominio público hidráulico, «polo que este proceder non pode quedar impune».

ASPA

La Lei para mejorar el ciclo del agua

La conselleira de Infraestruturas, que esta semana va a presentar a la Fegamp el anteproyecto de Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, que ya ha recibido duras críticas por parte del BNG, insistió en que este texto que todavía no ha iniciado su tramitación parlamentaria debe verse como una oportunidad para mejorar «o funcionamento deficiente que presentan actualmente preto da metade das depuradoras municipais xestionadas por concellos». Junto a la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, Vázquez defendió una iniciativa del Gobierno gallego que «mellorará a calidade de vida dos cidadáns, do medio natural e da actividade económica» y que supondrá una ayuda para las instituciones locales que, a su juicio, tienen grandes dificultades para «exercer de forma axeitada esa responsabilidade». Esta Lei, garantizó, no conllevará la creación de ninguna tasa ni la subida de las que ya hay.

Por último, Augas de Galicia abordó la situación del Plan Hidrolóxico y del Plan de xestión de risco de inundación, cuya vigencia se está agotando, por lo que la Xunta ha comenzado a tramitar nuevos avances para estas dos herramientas que guiaron la acción del ente autonómico en los dos últimos años.