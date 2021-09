La Xunta propone seis actuaciones turísticas para atraer 28 millones de euros de fondos europeos

La mejora de la senda litoral «resulta clave para abordar o desenvolvemento sustentable de alternativas turísticas, favorecendo a deslocalización», explica la Xunta, «xa que ofrece aos visitantes unha visión integral do territorio». La actuación espera fomentar el descubrimiento del litoral menos visitado, «conectándoo con outras rutas máis asentadas, poñendo en valor o patrimonio cultural, natural e etnográfico e potenciando iniciativas locais como motor para o mantemento do proxecto no tempo».

Otro de los planes presentados a la convocatoria extraordinaria de Plans de Sustentabilidade Turística en Destino es impulsar Galicia como destino de turismo náutico a través de la revalorización de puertos y el incentivo y promoción de actividades náutico-deportivas.