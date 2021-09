Conselleiro de Sanidade: de no militar a coordinar el PP vigués en tres meses

«No soy una nueva opción»

«No me veo en absoluto como candidato, no me veo en ningún sentido», aseguraba ayer a La Voz el propio conselleiro. «No soy una nueva opción. Soy de todos y de ninguno en particular», añadía desde esa encomienda de aterrizar en Vigo para pacificar y no echar más gasolina al fuego.

«Tiene ambición política, pero no se le nota», tercian desde uno de los flancos del partido desde el que se advierte que designarlo candidato a la alcaldía sin más, sin conocer el partido, sería reproducir el error que dejó al PP con solo cuatro ediles en el Concello de Vigo. «El conselleiro ha caído muy bien entre la militancia, se explica bien, se implica, es dispuesto, pero está verde en política», apuntan desde otro flanco, haciendo ver que Abel Caballero ya no trata al conselleiro con la misma condescendencia desde que este se hizo militante del PP y empezó a sonar en Vigo.