El Bloque carece de plan B a apenas 50 días de que Pontón defina su futuro

Mónica P. Vilar

Profesor, escritor, parte da xeración Erga de estudantes revolucionarios galegos que nos setenta militaron no nacionalismo galego de esquerdas, e un dos fundadores da Mesa pola Normalización Lingüística, Xosé Manuel Sarille vén de publicar o libro A nova presenza do B.N.G. (Medulia Editorial, 2021), no que analiza con visión histórica o momento actual da organización frontista.

—O libro estima que dende hai algo máis dun ano mudou de xeito importante a presenza do BNG no panorama político galego...

-—A partir das eleccións do 2020 prodúcese un cambio na paisaxe electoral e institucional galega co ascenso poderoso do BNG e a desaparición das Mareas. Trátase dunha emerxencia posterior a un repregue moi profundo de dez anos, e eses repregues profundos pódense observar ao longo de toda a historia do BNG. O Bloque é unha organización moi fluctuante, e neses momentos de repregue viran as posicións cara o seguro, cara un discurso simbólico, evitando tocar a realidade. E cando chega un momento en que as cousas están tan mal que poden entrar en grupusculización ou pasar a ser marxinais, aparece un trazo de audacia absoluta, unha audacia filla da necesidade.