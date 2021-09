Investigan por estafa y abandono a la hija de un hombre que apareció muerto en soledad en Moaña

Un año sin ser vistos

Fue la tarde del 9 de marzo de este 2021 cuando la dueña de la vivienda, ubicada en el número 84 del barrio de Isamil, decidó ir a abrir la casa que había tenido alquilada para ventilarla. En ese momento se produjo el macabro hallazgo. Según apuntó entonces la Guardia Civil, los vecinos y la propietaria explicaron que hacía tiempo que no se veía por la zona a los inquilinos de la vivienda, que eran una mujer y su padre. Los vecinos de la zona no salían de su asombro tras conocer el suceso, ya que se trata de una zona muy tranquila y, si bien se considera como una muerte natural, el hecho de que pasara tanto tiempo sin localizarse el cuerpo y no pudiera identificarse hizo que el caso tuviera en vilo a los lugareños.

El cadáver fue hallado en la primera planta del inmueble. Estaba en el suelo y, de hecho, impedía que la propietaria pudiera abrir la puerta de la casa a la que no había ido desde tanto tiempo atrás. Los vecinos aseguraban entonces que llevaban más de un año sin verlos por la zona, por lo que creían que ambos se habrían marchado sin avisar a la propietaria.

La Guardia Civil también apuntó entonces que la dueña llevaba meses sin cobrar el alquiler ni tener noticias de ellos, por lo que había un proceso judicial de desahucio ya abierto.