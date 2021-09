Xosé Manuel Sarille: «Pontón é unha aposta do poder interno do BNG, se non estivese, sería unha debacle»

—Cando falo de cinzas falo de cando os símbolos (a apelación e cita aos clásicos galeguistas) se converten en protagonistas absolutos, cando se buscan as solucións neles e nas evocacións patrióticas. Non digo que non teña que haber símbolos, porque son necesarios e é preciso mirar ao pasado, pero non se pode vivir no pasado, non se poder ter unha atracción por ese pasado tan poderosa que te ausentes do presente. Os países están vivos. E por iso creo tamén que cando se traballa nun país politicamente haberá que cinguirse á realidade. Porén, recollendo as ideas de Xosé Ramón Quintana, que escribiu recentemente un dos mellores libros do BNG, cando se analizan os programas políticos do BNG obsérvase que non son nada realistas. Necesitan estar reafirmando constantemente os máximos, en lugar de elaborar programas que se cingan ao inmediato, ao práctico. Con todo, tamén no do realismo teñen ciclos. Por exemplo, nos tempos de resistencia, de refuxio no discurso máis simbólico, fóronse con facilidade cara a mímese ideolóxica con Cataluña, postulando a independencia sen debate mediante. Porén, agora hai unha modificación cara posicións máis pragmáticas e eu creo que máis realistas.

—Cita tamén o problema do cisma constante. Eses problemas internos están agora superados, ou a calma é circunstancial?

—A cuestión do poder dentro do BNG é complexa. Eu creo que é a única organización no mundo na que o xefe interno, incuestionado, leva 40 anos de mandato. Ademais, dentro hai unha organización que se autotitula de vangarda, e que se supón que é grazas a ela que a cousa funciona, e que se ela non existise, o proxecto sería un ermo absoluto. A UPG é importantísima, pero o que non pode ser é que estea sempre marcando a pauta. Porque son eles mesmos cando lles chega a auga o pescozo os que lanzan as propostas audaces, pero tamén cando a cousa se empeza a expandir, son eles mesmos os que rompen e frustran. E a cousa sempre acaba rompendo con grande escándalo, con grande problema.